الأردن: مجهولون يطلقون النار على حافلة في البتراء والمحافظ ينفي

الاردن / سما /

ذكرت مصادر أردنية، السبت، أن إطلاق النار على حافلة في البتراء جنوبي البلاد، أسفر غن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد مصدر أمني أردني أن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لإقليم البتراء التنموي"، مؤكدا عدم وجود إصابات.

ولم تتضح حتى الآن هوية من أطلقوا النار وما إذا كان الأمن تمكن من إلقاء القبض عليهم.

من ناحيته نفى محافظ البتراء، سليمان فريجات، ان تكون حافلة المرشدين السياحيين وهي فارغة قد تعرضت لإطلاق النار، وقال بالفعل لقد تهشم زجاجها الخلف ولكن من غير المعروف حتى الآن سبب ذلك، وان الامر قيد الفحص والتحقيق.

وتتمتع البتراء بشهرة سياحية كبيرة بسبب أنقاض الصخور المنحوتة التي تركها الأنباط، وهي حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون من ظهور المسيح، وعاشت حتى انصهرت في الإمبراطورية الرومانية.

وكانت قوات الأمن أطلقت عملية أمنية واسعة، العام الماضي، لملاحقة عناصر إرهابية في مدينة السلط غربي العاصمة عمان.