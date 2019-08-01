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الحرس الثوري: الحوثيون قادرون على تهجَير سكان المدن في السعودية الي الصحاري

السبت 24 أغسطس 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: الحوثيون قادرون على تهجَير سكان المدن في السعودية الي الصحاري


وكالات / سما /

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن السعودية "وصلت إلى طريق مسدود في اليمن ولا تعرف ماذا عليها أن تفعل وعاجزة حتى عن استعراض عضلاتها السياسية".

وأضاف سلامي، اليوم السبت، أن المنشآت النفطية والمطارات السعودية "باتت غير آمنة"، مشيرا إلى أن الرياض "وصلت إلى طريق مسدود في اليمن".

وأكد على أن جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ، منوها بأن ضرب الحوثيين للمدن السعودية سيؤدي إلى "هجرة واسعة نحو الصحاري وسيجعل النظام السعودي يواجه أزمة حقيقية"، حسب كلامه.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن الحوثيين لم يستهدفوا المدن السعودية حتى الآن "لأنهم يتصرفون بإنسانية"، مؤكدا أن "الإمارات والسعودية وأمريكا باتت عاجزة في اليمن".

#الحرس الثوري

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