ملادينوف معقبا على عملية "رام الله": عمل ارهابي وجبان!

رام الله / سما /

أدان نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عملية "دوليب" غرب رام الله التي أسفرت عن مقتل مستوطنة واصابة اثنين الجمعة.



وقال ملاينوف في تغريدة عبر توتير: صادم، هجوم تفجيري بشع في الضفة الغربيةلا يوجد شيء "بطولي" في القتل! لا شيئ! إنه عمل حقير وجبان! يجب على الجميع إدانة الإرهاب بشكل قاطع. أفكاري وصلواتي مع عائلة شنراف للخسارة المأساوية لرينا البالغة من العمر ١٧ سنة.



يذكر ان مستوطنة قتلت في عملية تفجير قنبلة، وأصيب اثنين آخرين في مستوطنة دوليب قرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.