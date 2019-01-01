الحكومة: تكشف عن اّلية صرف رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة

رام الله / سما /

أكد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم صباح اليوم السبت أنه سيتم تحديد نسبة صرف رواتب موظفي الحكومة (غزة وضفة) كل شهر بشكل مستقل، بناءاً لما يصل لخزينة الحكومة من أموال.

وقال ملحم في تصريح إذاعية ، إن الحكومة لن تتوانى عن صرف ما يمكن له أن ييسر حياة الموظفين كلما توفر في الخزينة أي مبالغ.

وأوضح ان رفع الضريبة عن مشتقات البترول سيساهم جزئيا في إمكانية تسديد الحكومة التزاماتها تجاه الموظفين، لكن أزمة أموال المقاصة لازالت تراوح مكانها.

وأضاف ملحم إن إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين عن صرف 110% من رواتب الموظفين، جاء ليبعث رسالة طمأنينة لهم (..) مبينا أن المبلغ هو التزام الحكومة بدفع ما تبقى من الشهر الأول للازمة في فبراير، و60% من هذا الشهر.

وشدد على ضرورة تراجع إسرائيل التي بدأت هذه الأزمة بالسطو على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء (..) مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بضرورة الصرف الكامل لمخصصات الأسرى والشهداء وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيكلا واحدا.