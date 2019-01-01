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77 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

السبت 24 أغسطس 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل ما يقارب 77 ألف مواطن ومواطنة وزائرا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 171 مطلوبا .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (36463) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (40383) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (171) مطلوبا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضافت أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لعدد (22) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (19) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .

#معبر الكرامة

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