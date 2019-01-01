بلدية جباليا النزلة تنفذ مشروع تطوير بئر مركزي في مخيم جباليا

جباليا / سما /

شرعت بلدية جباليا النزلة في تنفيذ مشروع صيانة وتطوير بئر مخيم جباليا "ابو طلال" بتمويل من مؤسسة الإغاثة الإسلامية – أمريكا، وتنفيذ مؤسسة أنيرا.

وقال مهندس قسم المياه في بلدية جباليا النزلة أِشرف عودة إن تكلفة المشروع تقارب 60 الف دولار.

وأوضح عودة أن أعمال المشروع تستهدف تطوير واعادة تأهيل مبنى البئر، وتطوير الأجزاء الميكانيكية والكهربائية بما يرفع من كفاءته.

وذكر بأن البئر كان يعاني من مبنى قديم جدا ومهترئ وكان منسوبه منخفض ما كان يعرضه للمكاره الصحية وخطر الغرق بمياه الأمطار والصرف الصحي.

وتوقع عودة انتهاء الأعمال مشروع تطوير البئر الذي يغذي مناطق واسعة من مدينة جباليا ومخيم جباليا في غضون شهرين على الأكثر.