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بالثلاثة.. رجل يطلق زوجته لسبب غير متوقع!

السبت 24 أغسطس 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالثلاثة.. رجل يطلق زوجته لسبب غير متوقع!


وكالات / سما /

شهدت مدينة لكهنؤ بولاية براديش الهندية أغرب واقعة طلاق، حصلت أثناء جلسة استماع للفصل بقضية تتعلق بالمهر بين زوجين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الزوج سعيد راشد حضر المحكمة بسبب دعوى رفعتها زوجته ضده وعائلته بخصوص المهر.

ورمى سعيد على زوجته سيمي (30 عاما) يمين الطلاق 3 مرات في قاعة المحكمة، لأنها رفضت أخذ علكة منه، قدمها لها أثناء انشغالها باستشارة المحامي ما أثار حفيظته.

ويواجه سعيد عقوية بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية بعد انتهاء إجراءات التحقيق بقضية مهر زوجته سيمي، التي عقد قرانه عليها عام 2004.

#طلاق #الزوجة #المحكمة

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