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الإعلان رسميًا عن أعضاء لجنة "ذا فويس كيدز" .. تغييرات كبيرة ومُفاجئة

السبت 24 أغسطس 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان رسميًا عن أعضاء لجنة "ذا فويس كيدز" .. تغييرات كبيرة ومُفاجئة


وكالات / سما /

أعلنت الصفحة الرّسميّة الخاصّة ببرنامج المواهب "The voice kids" في تويتر، عن أعضاء لجنة الموسم الجديد رسميًا، وهم الفنان اللبنانيّ عاصي الحلاني، والفنان المصريّ محمد حماقي، مع بقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضمن أعضاء اللّجنة.

وبذلك ينتقل الحلاني من لجنة ذا فويس للكبار إلى النسخة المخصّصة للصّغار بديلًا عن الفنان العراقيّ كاظم الساهر، فيما يُشارك حماقي بهذه النسخة بديلًا عن الفنان تامر حسني بالإضافة لتواجده بالنسخة المخصّصة للكبار بحسب" فوشيا".

وبعد الإعلان رسميًا عن أسماء لجنة ذا فويس وذا فويس كيدز، يتبقّى معرفة أعضاء لجنة برنامج "The voice senior" وهي النسخة المخصّصة للمواهب فوق عمر الـ 60، والذي تمّ الإعلان عن التحضير لموسمه الأوّل مؤخرًا، وأثار حالة من الجدل قبل عرضه لتركيزه على المواهب الكبيرة في السّنّ.

وعلى صعيد متّصل، أثارت اللّجنة الجديدة حالة من الجدل والآراء المتضاربة ما بين المُرحّب والرّافض لهذه التوليفة، وأجمعت أغلب الآراء عن رفضهم لتغيير بعض الأعضاء القديمين، أمثال"كاظم الساهر وتامر حسني"، مؤكّدين أنّهم كانوا الأفضل، وأنّ وجود عاصي وحماقي في اللجنة الجديدة مجازفة كبيرة قد لا تكون نتائجها جيّدة أبدًا.

في المقابل تساءل الكثيرون عن سبب مغادرة الحلاني للجنة ذا فويس للكبار وانضمامه للنسخة الخاصّة بالصّغار، خاصّة أنّه حقق نجاحًا كبيرًا في المواسم السّابقة من برنامج The voice.

#ذا فويس

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