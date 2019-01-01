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"شاومي" تطلق Mi MIX 4 بكاميرا 108 بكسل

السبت 24 أغسطس 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شاومي" تطلق Mi MIX 4 بكاميرا 108 بكسل


وكالات / سما /

تستعد شركة "شاومي" لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Mi Mix 4 بكاميرا بدقة 108 بكسل في شهر سبتمبر من هذا العام.

وستكون "شاومي" من بين أولى الشركات التي تستخدم مستشعر سامسونغ الجديد المميز Samsung ISOCELL Bright HMX في هواتفها الذكية، حيث تبلغ دقته 108 ميغا بكسل، وستستخدمه شركة "سامسونغ" في هاتفها "Galaxy S11"، الذي سيعرض في بداية العام القادم.

ويسمح مستشعر "سامسونغ" الجديد، Samsung ISOCELL Bright HMX، بالتقاط صور بدقة 27 ميغا بكسل (12032х9024) باستخدام تكنولوجيا تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير.

ويتوقع أن ينطلق هاتف Xiaomi Mi Mix 4 الجديد بأفضل المواصفات، فبالإضافة لمستشعر "سامسونغ"، سيضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus وشاحنا باستطاعة 100 واط.

#شاومي #هاتف #كاميرا

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