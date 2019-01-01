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القدس: ضبط كمية كبيرة من المخدرات وإلقاء القبض على مطلوبين

السبت 24 أغسطس 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

ضبطت الاجهزة الامنية في محافظة القدس اثناء قيامها بمهمة مشتركة في بلدة عناتا، كمية كبيرة من مادة يشتبه انها مخدرات من نوع قنب هندي وماريجوانا (قدر وزنها بحوالي 40 كيلو غرام) وذلك اثناء تفتيش احد المنازل في البلدة وفقا للنظام والقانون.

واشار بيان للأجهزة الامنية الى انه تم ضبط مبلغ مالي في نفس البيت الذي تم ضبط المخدرات فيه، وجرى التحرز على المضبوطات من المواد المخدرة والمبلغ المالي وفقا للقانون لاستكمال الإجراءات القانونية بالقضية.

الى ذلك القت الاجهزة الامنية القبض على اثنين من المطلوبين على خلفيات جنائية في البلدة وتم تحويلهما لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

ولفت البيان الى انه ومن خلال الحديث مع سكان بلدة عناتا اعربوا عن ارتياحهم وثقتهم بالأجهزة الامنية لفرض النظام والقانون في البلدة ومحاربة الجرائم المجتمعية بكافة اشكالها من مخدرات وسرقات وتهريب خاصة وان تلك الجرائم تساهم في زعزعة السلم الاهلي وتهدد الامن الانساني والاستقرار المجتمعي. 

#المخدرات #مطلوبين

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