أطفال القدس يتحدون الاحتلال الإسرائيلي بالأقنعة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مجموعة كبيرة من أطفال مدينة القدس تحديهم للاحتلال الإسرائيلي الذي أصدر قرار بمنعهم من ممارسة كرة القدم ومنع استمرار تنظيم دوري العائلات المقدسية بحجج أمنية.

واضطر أطفال القدس لارتداء قناع على الوجه أثناء المباريات لإخفاء وجوههم وملامحهم الشخصية تحسباً من التعرف عليهم واعتقالهم كما اعتاد الاحتلال على هذه الظاهرة من سنوات طويلة.

وتمثل هذه الخطوة تحدٍ كبير للاحتلال الإسرائيلي الذي يُحاول تهويد القدس وطمس ملامحها العربية والإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال محاربة الفعاليات المختلفة ومنها الفعاليات الرياضة على كل المستويات ويحرم المقدسيين من إقامة بطولات ودوريات بشكل دوري ودائم.

يشار إلى أن دوري العائلات المقدسية يتم تنظيمه بشكل سنوي على ملعب برج اللقلق داخل سور المدينة القديمة في القدس المحتلة لكن الاحتلال الإسرائيلي دائماً ما يقف عقبة أمام استمرار الرياضة في مدينة القدس.