4 غائبين عن كأس السوبر الغزي

غزة / سما /

تنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد 2019-2020 بمباراة كأس السوبر بنسخته الثامنة الذي سيجمع بين خدمات رفح والشجاعية على ملعب الدرة.

ويغيب (4) لاعبين عن كأس السوبر لأسباب مختلفة منهم (3) لاعبين عن خدمات رفح ولاعب واحد من الشجاعية.

وسيضطر خدمات رفح لإيجاد البديل المناسب لمدافعه أحمد البهداري الذي انضم مؤخراً لمعسكر المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة غرب آسيا ولا زال في الأردن، فيما يغيب محمود عطوان عن دفاع الخدمات بسبب خضوعه لعملية جراحية.

ولن يتمكن خدمات رفح من إشراك مهاجمه بدر موسى بسبب توقيعه المسبق لفريق شباب الخليل في دوري المحترفين وتسجيله رسمياً على قيوده في الانتقالات الصيفية الحالية، فيما لم يفسخ عقده لأجل المشاركة في محاولة لاستخراج تصريح وصول للمحافظات الشمالية والالتحاق بفريقه الجديد.

وعلى الجانب الآخر يغيب مدافع الشجاعية فرج جندية عن صفوف الفريق بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في نهائي كأس غزة أمام خدمات رفح في مارس أبريل الماضي.