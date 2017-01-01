رسمياً.. أستون فيلا يمدد عقد المصري أحمد المحمدي

وكالات / سما /

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تمديد عقد المدافع المصري المخضرم أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق الذي صعد حديثاً لبطولة البريميرليج هذا الموسم لمدة موسم واحد.

وأكد نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يتولى قيادته الفنية المدرب الشاب دين سميث في بيانه الرسمي، أنه تم تمديد عقد الدولي المصري أحمد المحمدي البالغ من العمر 31 عاماً لمدة عام أخر لينتهي في نهاية موسم 2020/21.

وأوضح أستون فيلا أن الظهير الأيمن المصري أحمد المحمدي الذي انضم للنادي في عام 2017 قادماً من نادي هال سيتي، أنه شارك في أكثر من 40 مباراة مع الفريق منذ وصوله، وقد نجح في تسجيل هدفين وساهم في هدف أخر.

يذكر أن أحمد المحمدي ليس المصري الوحيد الذي يلعب في نادي أستون فيلا الإنجليزي، بل انضم إليه محمود حسن تريزيجيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقد دفع به المدرب دين سميث في كلا لقاءات الفريق ببطولة البريميرليج.