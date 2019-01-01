كلوب يؤكد رغبته بتدريب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ

وكالات / سما /

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مخطط مسيرته الاحترافية في الأعوام القادمة، مشيراً إلى أنه يطمح لتدريب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا قبل إعلان اعتزاله.

ويحقق يورجن كلوب نتائج أكثر من رائعة مع ليفربول منذ وصوله لتدريب الفريق قبل 3 أعوام ونصف، وحقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج أيضاً بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام “ترتيب الخطوات التي سأقوم بها هو تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم سأعود إلى بوروسا دورتموند، وبعدها سأعود لليفربول للأبد”.

وأكد المدرب الألماني على عدم وجود ضمان لتحقيق هذا المخطط، مشيراً إلى أنه قد يعتزل التدريب نهائياً بعد بضعة سنوات، وأردف قائلاً “في الحقيقة ليس لدي فكرة كيف سوف يكون مستقبلي، أريد أن استمر في العامين أو الثلاثة المقبلة بنفس الطريقة، بعدها سأقرر، ربما اعتزل نهائياً”.

يذكر أن ليفربول يسعى لتجديد عقده يورجن كلوب لخمسة أعوام إضافية على الأٌقل، لكن المدرب الألماني ما زال يرفض هذا الاقتراح لكونه لا يفضل الارتباط بعقود طويلة الأمد.