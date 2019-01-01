دي خيا يجمد قرار تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

قرر ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لكرة القدم تجميد القرار المتعلق بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي حسبما ذكرت تقارير صحفية .

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن دي خيا قرر تأجيل المفاوضات على تجديد عقده حتى شهر يناير / كانون الثاني القادم ، مما يعني إنه سيكون قانونياً قادر على التفاوض مع نادٍ آخر.

وأشارت الصحيفة أن قرار حارس المرمى الإسباني أصاب مسؤولي فريق الشياطين الحمر بالكثير من القلق ، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بفقدانه مجاناً بسبب انتهاء عقده في حزيران 2020.

وكان دي خيا قد توصل مؤخراً لاتفاق على تجديد عقده حتى عام 2025 بعد أشهر من المفاوضات المعقدة ، مما كان سيجعله ثاني أفضل لاعب من حيث الراتب بعد المهاجم أليكسيس سانشيز.

ويتقاضي المهاجم التشيلي 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع ، لكن السياسة المالية الجديدة في مانشستر يونايتد اتجهت إلى تخفيض الرواتب بشكل تلقائي بنسبة 25 بالمئة ، وهو ما أزعج دي خيا.