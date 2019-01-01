  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دي خيا يجمد قرار تمديد عقده مع مانشستر يونايتد

السبت 24 أغسطس 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي خيا يجمد قرار تمديد عقده مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

قرر ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لكرة القدم تجميد القرار المتعلق بتمديد عقده مع النادي الإنجليزي حسبما ذكرت تقارير صحفية .

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن دي خيا قرر تأجيل المفاوضات على تجديد عقده حتى شهر يناير / كانون الثاني القادم ، مما يعني إنه سيكون قانونياً قادر على التفاوض مع نادٍ آخر.

وأشارت الصحيفة أن قرار حارس المرمى الإسباني أصاب مسؤولي فريق الشياطين الحمر بالكثير من القلق ، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بفقدانه مجاناً بسبب انتهاء عقده في حزيران 2020.

وكان دي خيا قد توصل مؤخراً لاتفاق على تجديد عقده حتى عام 2025 بعد أشهر من المفاوضات المعقدة ، مما كان سيجعله ثاني أفضل لاعب من حيث الراتب بعد المهاجم أليكسيس سانشيز.

ويتقاضي المهاجم التشيلي 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع ، لكن السياسة المالية الجديدة في مانشستر يونايتد اتجهت إلى تخفيض الرواتب بشكل تلقائي بنسبة 25 بالمئة ، وهو ما أزعج دي خيا.

#مانشستر يونايتد #دي خيا

الأكثر قراءة اليوم

المنحة القطرية ستصرف الاحد

جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل عملية "عين بونين" قرب رام الله

التقديرات الأوليةحول العملية.. أفراد الخلية فجروا العبوة عن بعد عشرات الأمتار

الخارجية توضح سبب وفاة تامر السلطان.. استكمال اجراءات نقل جثمانه لغزة

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

122 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

"لا شبيه لها في العالم".. طهران تكشف مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي : حماس تنتقل من جناح مسلح إلى جيش نظامي ويكشف قدراتها العسكرية

1031705904

"لا شبيه لها في العالم".. طهران تكشف مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل

0000حاخام

والد المجندة القتيلة.. حاخام عسكري وأحبط عملية فدائية في شباط الماضي

غولدن

الامم المتحدة: يجب إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط

2

بالصور.. قيادة حماس برئاسة هنية تجتمع مع السفير القطري العمادي في غزة