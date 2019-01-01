ضغط برشلوني على بارتوميو لحسم صفقة نيمار

وكالات / سما /

يدخل خروج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مرحلة حاسمة للغاية، حيث يواصل كل من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس القتال من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية مساء أمس الجمعة، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة توقف عن محاولاته للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، وذلك لأن معظم اللاعبين الذين يريدهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة لا يرغبون في الذهاب، وليس هناك ما يكفي من المال لدفع ثمن الصفقة هذا الصيف.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن هناك مجموعة من نادي برشلونة بقيادة جوردي بورداس وإريك أبيدال، سافرت إلى باريس قبل أيام قليلة للتفاوض على ضم نيمار بدون وجود الرئيس، ولكن الأن حان دوره لحسم الصفقة.

وقالت أن الجميع داخل نادي برشلونة الإسباني طالب جوسيب ماريا بارتوميو بقيادة المفاوضات مع باريس سان جيرمان لحسم التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، حيث تضغط عليه غرفة خلع الملابس للتوصل إلى اتفاق واتخاذ خطوة حاسمة، رغم أن الرئيس ليس لديه علاقة قوية بالإدارة الباريسية.

وذكرت أن النادي الفرنسي قد أعطى مهلة لتحسين نادي برشلونة عرضه الأولي أو أن نيمار دا سيلفا سيذهب إلى نادِ أخر، وفي الكامب نو عازمون على حسم الصفقة خوفاً من ذهابه إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، وبارتوميو هو الوحيد الذي يمكنه إعطاء الضوء الأخضر لعرض أخر قوي ولكنه يعلم بأن ذلك سيعني وضع النادي في ديون لسنوات قادمة إذا لم يقم بعمليات بيع كبيرة.