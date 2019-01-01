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يعلون لا يمانع تعيين وزير عربي ولكن بشرط !

السبت 24 أغسطس 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون لا يمانع تعيين وزير عربي ولكن بشرط !


القدس المحتلة / سما /

تطرق الشخص الثالث في تحالف "أزرق ابيض" الإسرائيلي المعارض، موشيه يعلون، في حديث له الى تصريحات رئيس القائمة العربية "المشتركة"، ايمن عودة، التي قال فيها انه مستعد للالتحاق بحكومة ائتلافية من أحزاب الوسط واليسار.

وقال يعلون انه لا يمانع في الجلوس في حكومة تضم وزيرا عربيا. غير انه استدرك فقال: "على هذا الوزير أولا ان يعترف بهودية دولة إسرائيل وبأنها ديمقراطية". وأضاف يعلون: "هذا لم يبدر عن أيمن عودة حتى الآن ولا عن آخرين ممن يندرجون في القائمة المشتركة".

وجاءت اقوال موشيه يعلون ردا على تصريحات كان ادلى بها رئيس القائمة "المشتركة" التي تعتبر ممثلة للمواطنين العرب في إسرائيل في الكنيست، إذ قال انه على استعداد للانضمام الى حكومة ائتلاف برئاسة بيني غانتس، زعيم تحالف "ازرق ابيض"، بعد استيفاء عدة شروط يراها عودة و"المشتركة" ضرورية لذلك.

ومن هذه الشروط انسحاب إسرائيل من المناطق الفلسطينية الى خطوط الرابع من حزيران بما فيها القدس الشرقية وتحقيق حل الدولتين لشعبين وإلغاء قانون القومية وقانون كامينتس ومن ثم ضمان المساواة التامة والعادلة بين المواطنين عربا ويهودا في إسرائيل. 

وفي هذا الصدد قال موشيه يعلون: "نهيب بالمواطنين العرب في إسرائيل ممن يعترفون بدولة إسرائيل على انها دولة يهودية وديمقراطية، الى المضي معنا". وتابع يعلون: "نحن لا نستثنيهم ولكن الأحزاب العربية بكل اسف لا تمثلهم وفقا لشهادات مواطنين عرب".

وقال يعلون: "الأحزاب العربية في إسرائيل تعنى بالموضوع الفلسطيني أكثر مما تعنى بقضايا ناخبيها من المواطنين العرب في البلاد". وختم يعلون بقوله: "طالما لا تعترف الأحزاب العربية بيهودية إسرائيل وعلى انها ديمقراطية فما من إمكانية للتحاور معها، وبالطبع ما من تحالف ائتلافي معها".  

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