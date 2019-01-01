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10 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

السبت 24 أغسطس 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

يواصل 8 أسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لتجديد اعتقالهم الاداري، والأسرى هم:

- الأسير حذيفة بدر، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 1 يوليو/ تموز2019.

- الأسير أحمد غنام، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 13 يوليو/ تموز2019.

-الأسير سلطان خلف، يواصل اضرابه منذ 17يوليو/ تموز 2019.

- الأسير اسماعيل علي، يواصل اضرابه منذ 23يوليو/ تموز 2019.

- الأسير وجدي العواودة، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 28يوليو/ تموز 2019.

- الأسير طارق قعدان، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 1أغسطس / آب 2019.

- الأسير ناصر الجدع، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 6أغسطس/ آب 2019.

كما يواصل الأسيرين، أنس عواد وإياد بزيغ، اضرابهما المفتوح عن الطعام، منذ 16 يومًا، احتجاجًا على عزلهم الانفرادي في معتقلات ايشل.

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