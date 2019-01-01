الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية العين واعتقالات واستيلاء على تسجيلات كاميرات

رام الله / سما /

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات معززة عمليات البحث عن منفذي عملية العين قرب مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.

وشددت قوات الاحتلال الحراسة على المستوطنات في المنطقة خشية تنفيذ عملية مماثلة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال امتنعت عن فرض الحصار على القرى الفلسطينية في المنطقة، وتتركز الجهود بناء على المعلومات الاستخبارية، والمعطيات التي قام جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) من جمعها للوصول إلى منفذي العملية.

وجاء أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات البحث في القرى الفلسطينية القريبة، كما تقوم بمصادرة أشرطة كاميرات المراقبة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن قوات الاحتلال حققت مع فلسطيني كان قريبا من موقع العملية، وادعى أنه شاهد مركبة تخرج من المنطقة بسرعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، الشابين ربحي ومحمد ابو الصفا، من قرية عين عريك، بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

و اعتقل جنود الاحتلال، الأسير السابق، إصرار معروف من قرية عين قينيا غرب رام الله، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

وداهم جنود الاحتلال عددا من المحال التجارية في القرية واستولوا على تسجيلات الكاميرات.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق منذ ساعات ظهر الأمس، عددا من الطرق غرب رام الله لعدة ساعات، بعد مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين قرب دير بزيع.