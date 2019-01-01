جنود الاحتلال ينكلون بمواطن من سيريس على حاجز زعترة

جنين / سما /

اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي بالضرب المبرح على المواطن محمد النوري (46 عاماً) من قرية سيريس جنوب جنين، وذلك بعد إيقاف مركبته بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس، الليلة الماضية.

وأفاد النوري وهو أب لستة أبناء ، ان أربعة من جنود الاحتلال أوقفوا مركبته، وبعد إخضاع هويته للفحص الالكتروني قاموا بإنزاله من المركبة وإجباره على إفراغها، قبل أن يبدؤا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأضاف، أن جنود الاحتلال أجبروه على خلع حذائه وملابسه، ثم باشروا بضربه، قبل أن يسمحوا له بمغادرة المكان .

وأشار إلى أنه توجه للمشفى الحكومي في جنين، ثم إلى مشفى الشفاء للخضوع إلى الفحوصات الطبية اللازمة وقدم شكوى رسمية الى المؤسسة الأمنية ذات الاختصاص.

ولفت النوري إلى أنه وخلال الاعتداء عليه بالضرب سقطت محفظته في المكان، وتحتوي على مبلغ خمسة آلاف شيقل، وشيكات بقيمة عشرة آلاف شيقل .