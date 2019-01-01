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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان غرب رام الله ويستولي على تسجيلات كاميرات

السبت 24 أغسطس 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاسرائيلي فجر اليوم السبت، شابين من قرية عين عريك، وثالث من قرية عين قينيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن الاحتلال اعتقل الشابين ربحي ابو الصفا، ومحمد نايف ابو الصفا،ـ من قرية عين عريك بعد مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت إصرار معروف من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، كما داهم جنود الاحتلال عددا من المحال التجارية في القرية واستولوا على تسجيلات الكاميرات.

يشار إلى أن الاحتلال أغلق منذ ساعات ظهر أمس الجمعة، عددا من الطرق غرب رام الله لعدة ساعات، بعد مقتل ومستوطنة وإصابة اثنين آخرين قرب دير بزيع.

#الاحتلال

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