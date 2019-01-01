ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين غرب رام الله، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت.

كما ركزت الصحف على إصابة العشرات خلال المواجهات الاسبوعية التي اندلعت شرق قطاع غزة وفي الضفة.

ومن أبرز العناوين:

#الحياة الجديدة:

.مقتل مستوطنة وإصابة آخرين غرب رام الله.. والمستوطنون يعربدون

.الرئيس يثمن موقف الأردن الدائم والداعم للقضية الفلسطينية تحت القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني

.عشرات الإصابات في غزة والضفة والاعتداء على فتى

.عبد الرحمن شتيوي.. ما ذنب هذا الطفل الصغير؟

.الإسرائيليون يفضلون حكومة وحدة.. والأغلبية لليمين

.مصرع طفل في غزة ودهس ضابط شرطة بشكل متعمد في عزون عتمة

#الأيام:

.مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بجراح في انفجار عبوة بمركبتهم شمال غربي رام الله

.الرئيس يستقبل وفداً نيابياً أردنيا

. 122 إصابة في واجهات واسعة شرق القطاع

.إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم واقتحام سبسطية

.إقامة صلاة الجمعة في مدخل العيسوية احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال

.عائلة الطفل شتوي الجريح تطالب الاحتلال بأجوبة حول إصابة ابنها برصاص جنوده

.الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 24 مبنى لعائلات فلسطينية في الضفة خلال اسبوعين

#القدس:

.أكثر من 150 إصابة برصاص الاحتلال في الضفة والقطاع

.خطيب الأقصى يحذر من خطط تهجير الفلسطينيين

.العمادي يستقبل النائب الأردني يحيى السعود

.تلميحات بأن نتنياهو اقترح على ترمب مطالبة إسرائيل بمنع دخول طليب وعمر

.تحرير الضرائب على المحروقات من المقاصة تغيير جوهري في بروتوكول باريس

.غريبنلات يهدد وميلادينوف يعبر عن صدمته

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تصدر الهجوم بالقرب من مستوطنة "دوليف" بتفجير عبوة ناسفة عن بعد اسفرت عن مقتل إسرائيلية واصابة شقيقها ووالدها بجروح فيما صرح نتنياهو بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، عناوين الصحف الإسرائيلية صباح اليوم السبت.

ومن أبرز العناوين:

#هآرتس:

- هناك فجوة بين الكلام والافعال: أعضاء الكنيست العرب يمنحون الأسلحة السياسية لأعدائهم

- مقتل إسرائيلية (17 عاما)، بانفجار عبوة ناسفة امس الجمعة قرب مستوطنة "دوليف"

- استطلاع للرأي: تساوي قوة "الليكود" و"الازرق والأبيض" وضعف في قوة حزب العمل بينما قوة ليبرمان مازالت مستقرة عند 10 مقاعد

- يعالون: لن اعارض وجود وزير عربي في الحكومة الإسرائيلية وهذا يؤكد ان إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية

- نتنياهو: سنواصل الاستيطان ونعمق جذورنا ونلاحق الجناة

#معاريف:

- سألت عائلة شنراف التي قتلت ابنتها في الهجوم اذا كان الجيش الإسرائيلي قد وفر الأمن في تلك المنطقة

- مسيرات العودة على السياج المحيط بغزة: أصيب 56 فلسطينيا خلال المظاهرات يوم الجمعة

- استطلاع للرأي أجرته معاريف: "الأزرق والأبيض" يحافظ على قوته والقائمة المشتركة لم تؤثر عليها تصريحات عودة بينما ليبرمان مازال يمسك بمفاتيح الحكومة الجديدة

- حزب يمينا يهاجم المعسكر الديموقراطي

- تقرير: حماس تخطط لتصعيد الاحتجاجات واستئناف البالونات الحارقة

- محاولة موثقة من قبل الميليشيات العراقية لإطلاق النار على الطائرات الإسرائيلية

#إسرائيل اليوم:

- والد رينا التي قتلت في الهجوم في "دوليف": سوف نتعزز ونكون أكثر قوة

- مقتل رينا واصابة والدها وشقيقها في تفجير عبوة عن بعد في "دوليف"

- شارك اكثر من 2300 متظاهر في مظاهرات السياج الحدودي يوم الجمعة

- العراق: سنرد بقوة على الهجمات الإسرائيلية على العراق

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