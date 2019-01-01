هل منح ملياردير كويتي حليمة بولند الصلاحية على أمواله؟

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل وثيقة قالوا إنها رسمية، عبارة عن توكيل خاص من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي للإعلامية الكويتية حليمة بولند، يمنحها كامل الصلاحية بالتصرّف بأملاكه وممتلاكاته.

وطرج العديد من المغردين تساؤلات عن السبب الذي جعل الملياردير يمنح بولند هذا التوكيل (إن كان صحيحا)، وما هي علاقته بها وهل تزوجها سرا.



ودائما ما تردد حليمة بولند بأنها متزوجة، ولكنها لم تكشف عن اسم زوجها، وظن الكثيرون أنها عادت لزوجها الأول عبد السلام الخبيزي وهو والد ابنتيها ماريا وكاميليا عندما لمحت في فترة سابقة عن هذا الموضوع، وذلك بعد طلاقها من زوجها المحامي عبد الرازق العنزي بعد زواج لم يستمر سوى شهرين فقط.



وتحرص بولند على التركيز على مظاهر الثراء في الصور والفيديوهات التي تنشرها، وكانت قد تعرضت لانتقادات كثيرة وهي توزع رزما من الأموال على ابنتيها كعيدية في عيد الأضحى المبارك.

كما أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها تسجيلا مصورا من زيارتها إلى تركيا، إذ ظهرت وهي محاطة بعدد من الرجال المسلحين الذين يرافقونها ويقومون بحمايتها.