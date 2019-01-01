نتنياهو يُطلع بوتين على مُجريات زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا

القدس المحتلة / سما /

أطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على زيارته الأخيرة لأوكرانيا، التي جرت هذا الأسبوع.

وجاء ذلك في حديث هاتفي بادر إليه نتنياهو، حيث قال مكتبه إنه ناقش القادة التطورات الإقليمية والوضع في سوريا، مع التركيز على تشديد آليات التنسيق العسكري. وأضاف "تم الاتفاق على مواصلة المحادثات حول القضايا الأمنية". وكان بوتين قد تحدث هاتفيا عن سوريا، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الجمعة.

وكان موقع "تايمز اوف إسرائيل"، قد افاد نقلا عن مسؤولان مطلعان باننتنياهو ناقش مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إمكانية قيام إسرائيل بدور محتمل للوساطة مستقبلا بين أوكرانيا وروسيا.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن اسميهما ان إسرائيل التي لديها علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا في نفس الوقت، قد تلعب دور الوسيط بين البلدين الذي تسود بينهما علاقة عداوة، بمرحلة ما في المستقبل، لكن في الوقت الراهن الظروف غير مناسبة لإجراء نقاشات جدية بين كييف وموسكو، بحسب المصادر.

واجتمع نتنياهو مع الرئيس زيلينسكي قرابة الساعتين الثلاثاء الماضي، ورفض نتنياهو التعليق أمام الصحافيين المرافقين له على تقرير قال إن الرئيس الاوكراني قد طلب منه التوسط مع بوتين.

وقال نتنياهو امام الصحافيين تعليقا على التقرير، "لكي تصبح وسيطا، فأنت بحاجة إلى ثلاثة أطراف – روسيا وأوكرانيا والوسيط. رقصة التانغو تحتاج إلى ثلاثة أشخاص، وأنا لا أعتقد أن لدينا هؤلاء الثلاثة في هذه المرحلة".