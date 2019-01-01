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الطقس: اجواء حارة الى شديدة الحرارة

السبت 24 أغسطس 2019 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء حارة الى شديدة الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو هذه الليلة، حاراً نسبياً الى حار، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو حارا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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