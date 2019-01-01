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انخفاض كبير أسعار الذهب عالميا

الجمعة 23 أغسطس 2019 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض كبير أسعار الذهب عالميا


وكالات -

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة لتسجل أسوأ أداء أسبوعي في نحو 5 أشهر، مما دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض الأرباح قبل أن تنخفض الأسعار أكثر ، قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول بعد ظهر اليوم الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية في البورصة العالمية للذهب في وول ستريت ، بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1494.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسر الذهب نحو 1.3 بالمائة منذ بداية الأسبوع الحالي، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 اذار الماضي، كما هبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1504.40 دولار للأوقية.
 

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