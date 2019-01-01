المنحة القطرية ستصرف الاحد

غزة / سما/

اعلن بعد وصول السفير القطري محمد العمادي الى غزة اليوم الجمعة، ولقائه قيادة حماس هذا المساء، ان اللجنة القطرية لإعمار غزة، ستصرف يوم الأحد المقبل، المنحة الشهرية للعائلات الفقيرة في القطاع.

وستعلن اللجنة في وقت لاحق تفاصيل عملية صرف الأموال، وستنشر أسماء المستفيدين يوم غد. وفق ما اوردته صحيفة القدس.

وجاء هذا بعد اجتماع جرى بين قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، والعمادي.

من جانب اخر، فان السفير القطري محمد العمادي سيضع يوم غد السبت، حجر الأساس لمشروع مركز المرحومة نورة راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى، في المستشفى الأندونيسي بمحافظة شمال قطاع غزة.