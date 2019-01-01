  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران

الجمعة 23 أغسطس 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يهدد إسرائيل بمعركة يتحول فيها العراق لساحة حرب دولية بمشاركة إيران


سما / وكالات/

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، من تحول العراق إلى ساحة صراع لأكثر من دولة ومنها إيران وإسرائيل، وهدد بالرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف.

ونقل مدير مكتب المالكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، نقلاً عن عن المالكي: "إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق، فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه أكثر من دولة ومنها إيران".

وبيّن المالكي، أن أمن المنطقة الإقليمية، الذي يشكل العراق محورا أساسيا فيه، هو أمن مشترك وحمايته مسؤولية دولها كافة، متابعاً: إنه في حال ثبت استهداف إسرائيل لسيادة العراق، فإنها تعرض أمن المنطقة إلى خطر وستخلط الأوراق.

كما ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين كبار أن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية على مخازن ذخيرة.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، حمل القوات الأمريكية المسؤولية عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في بيان صدر في وقت لاحق، من حدة هذه الاتهامات التي أطلقها نائبه، وقال إن "التحقيقات الأولية" كشفت أن الحوادث كانت "بعمل خارجي مدبر".

وأكد الفياض، أن "التحقيقات ستستمر للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة، من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل عملية "عين بونين" قرب رام الله

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

صحيفة عبرية : السلطة الفلسطينية "تحاصر" المستشفيات الإسرائيلية اقتصاديًا

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة

الأخبار الرئيسية

غولدن

الامم المتحدة: يجب إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط.. وعائلة غولدن "إنجازًا غير مسبوق"

2

بالصور.. قيادة حماس برئاسة هنية تجتمع مع السفير القطري العمادي في غزة

122 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عملية

التقديرات الأولية لجيش الاحتلال حول العملية.. أفراد الخلية فجروا العبوة عن بعد عشرات الأمتار

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"