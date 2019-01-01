  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سيتم تضمين قضيتهم في كل تقرير يبحث الوضع بقطاع غزة

الامم المتحدة: يجب إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط.. وعائلة غولدن "إنجازًا غير مسبوق"

الجمعة 23 أغسطس 2019 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: يجب إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط.. وعائلة غولدن "إنجازًا غير مسبوق"


سما / وكالات/

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع والدي الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، المُحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة. 

وقال غوتيريش في اللقاء، إنه سيُوّجه مبعوثه إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالعمل بروح قرار الأمم المتحدة رقم 2474، الذي يُطالب بإطلاق سراح المُحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كشرط لأي اتفاق. 

وأكد غوتيريس على ضرورة إعادة الجنود الإسرائيليين دون قيد أو شرط، مضيفًا أنه سيتم تضمين قضيتهم من هذه اللحظة، في كل تقرير يبحث الوضع في قطاع غزة. وقال إنه سيثير القضية في اجتماعاته مع رؤساء الدول، خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر المقبل. 

واعتبر سمحا غولدين والد نائب هدار ذلك "إنجازًا غير مسبوق"، وأنه "الآن، يجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن يتبنى هذه المبادرة فقط". أما حيمي هدار شقيق هدار، فأشار إلى أن " نتنياهو وحكومته، لا يفعلون ما يفعله المجتمع الدولي، لإعادة الجنود الإسرائيليين من غزة". 

وأفاد موقع تلفزيون i24 الاسرائيلي،  بأن أقوال حيمي هدار، جاءت في الاعتصام الذي تُنظمه العائلة، للمرة الـ 70 على التوالي، على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، إحياء لذكرى ابنها هدار غولدين. 

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل عملية "عين بونين" قرب رام الله

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

صحيفة عبرية : السلطة الفلسطينية "تحاصر" المستشفيات الإسرائيلية اقتصاديًا

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة

الأخبار الرئيسية

2

بالصور.. قيادة حماس برئاسة هنية تجتمع مع السفير القطري العمادي في غزة

122 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عملية

التقديرات الأولية لجيش الاحتلال حول العملية.. أفراد الخلية فجروا العبوة عن بعد عشرات الأمتار

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة