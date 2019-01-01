  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة ضابط شرطة بحالة دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في قلقيلية

الجمعة 23 أغسطس 2019 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ضابط شرطة بحالة دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في قلقيلية


قلقيلية / سما /

  أصيب ضابط  شرطة من مرتب مركز شرطة كفر ثلث بحالة دهس أثناء قيامه في مهمة في بلدة عزون العتمة شمال مدينة قلقيلية .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات, بأن قوة من  الشرطة تحركت لبلدة عزون العتمة شمال مدينة قلقيلية , لعمل كشف و معاينه لعدد من المنازل داخل البلدة تعرضت للرشق بالحجارة اثر شجار سابق حدث بين مواطنين من البلدة وأثناء قيام القوة بالمهمة حضرت مركبة من نوع مازدا تحمل لوحه تسجيل صفراء تتجه نحوهم و قامت بدهس   ضابط شرطة وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة نقل على أثرها لمستشفى العربي التخصصي في نابلس لتلقي العلاج .

وأكد ارزيقات بأنه تم إحضار المركبة التي قامت بعملية الدهس ولاذ من بداخلها بالفرار وجاري العمل على إحضار المطلوبين.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل عملية "عين بونين" قرب رام الله

صحيفة عبرية : السلطة الفلسطينية "تحاصر" المستشفيات الإسرائيلية اقتصاديًا

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة

الأخبار الرئيسية

2

بالصور.. قيادة حماس برئاسة هنية تجتمع مع السفير القطري العمادي في غزة

122 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

عملية

التقديرات الأولية لجيش الاحتلال حول العملية.. أفراد الخلية فجروا العبوة عن بعد عشرات الأمتار

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة