إصابة ضابط شرطة بحالة دهس متعمد أثناء تأدية واجبه في قلقيلية

قلقيلية / سما /

أصيب ضابط شرطة من مرتب مركز شرطة كفر ثلث بحالة دهس أثناء قيامه في مهمة في بلدة عزون العتمة شمال مدينة قلقيلية .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات, بأن قوة من الشرطة تحركت لبلدة عزون العتمة شمال مدينة قلقيلية , لعمل كشف و معاينه لعدد من المنازل داخل البلدة تعرضت للرشق بالحجارة اثر شجار سابق حدث بين مواطنين من البلدة وأثناء قيام القوة بالمهمة حضرت مركبة من نوع مازدا تحمل لوحه تسجيل صفراء تتجه نحوهم و قامت بدهس ضابط شرطة وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة نقل على أثرها لمستشفى العربي التخصصي في نابلس لتلقي العلاج .

وأكد ارزيقات بأنه تم إحضار المركبة التي قامت بعملية الدهس ولاذ من بداخلها بالفرار وجاري العمل على إحضار المطلوبين.