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عزام: الجماهير التي خرجت اليوم تثبت عبثية محاولات إخراج القدس من دائرة الصراع

الجمعة 23 أغسطس 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام: الجماهير التي خرجت اليوم تثبت عبثية محاولات إخراج القدس من دائرة الصراع


غزة / سما /

أكد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الجماهير التي خرجت اليوم بالآلاف لنصرة المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه، تثبت أن الشعب الفلسطيني على قدر المسؤولية التاريخية واﻹصطفاء اﻹلهي، وتظهر الحضور القوي لهذا الشعب وعبثية المحاولات إخراج القدس من دائرة الصراع وإهدائها للمحتل.

وقال عزام في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: كل الذين خرجوا اليوم كانوا يستحضرون أمجد لحظات التاريخ والقدس تستقبل خاتم النبيين لتكون معراجه إلى السماء، كما استحضارهم للحظة الفتح المبين والفاروق يدخل المدينة المقدسة مفتتحا تاريخها الجديد".

وأضاف: الجميع وهو يخرج اليوم تذكر الدماء التي سالت بغزارة دفاعا عن المدينة المقدسة عشية فتح صلاح الدين" مؤكدا أنه رغم جنون إدارة ترامب ووحشية إسرائيل وعجز العرب وهرولة بعضهم نحو اسرائيل، ورغم الظروف القاسية التي يعيشها هذا الشعب العظيم، لا يمكن أن تمر الهجمة ولا يمكن ان تضيع القدس.

وتابع بالقول: هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي كما يريده المحتلون والغزاة، ما يؤكده الفلسطينيون اليوم وفي كل يوم أن التاريخ لا يصنعه الطغاة والحمقى والمستبدون، التاريخ يصنعه اﻷحرار واﻷتقياء والصادقون، والمسألة فقط مسألة وقت".

ووجه عزام التحية للشعب الفلسطيني الصابر وﻷبناء الأمة الذين لازالوا يحلمون بالوعد المبارك، ولأحرار العالم الذين يساندون الحق ويقفون في وجه الشر

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