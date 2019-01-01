الحية: شعبنا قادر على قلب المعادلات والموازين

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن استمرار العمليات الفدائية والبطولية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه يدل على حيوية الشعب الفلسطيني الذي أكد أنه قادر على قلب المعادلات والموازين، ويفاجئ الجميع بخطوات واضحة.

وأكد الحية في تصريح صحفي نشر على موقع الحركة الرسمي مساء اليوم، أن القضية الفلسطينية وقضية القدس في ضميرنا أعمق من أي وقت سبق، والحشود التي شاركت في جمعة لبيك يا أقصى على الحدود الشرقية لغزة دليل على ذلك.

ونوه إلى أن مشاركة الشعب الفلسطيني في جمعة "لبيك يا أقصى" هي رسالة يقول من خلالها إن القدس والأقصى خطوط حمراء لا تقتربوا منها فتشتعل نيرانها فيكم.

وشدد الحية على" أننا سنبقى أوفياء لفلسطين والقدس على طريق العودة والتحرير مهما كلفنا ذلك من ثمن، مؤكدا أن الاحتلال لا مكان له في القدس والمسجد الأقصى، وسيأتي الوقت القريب لكنس الاحتلال عن القدس ليعود أهلها لينعموا بالحرية".

وناشد الأمة في ذكرى حريق المسجد الأقصى لإعداد العدة؛ ليس فقط للنصرة والتأييد السياسي والمعنوي، بل للانخراط في جيش تحرير القدس.

وأردف الحية قائلاً: "نحن نقاتل وندافع عن القدس من أجل عروبتها واسلاميتها فكيف تدنسون عواصمكم العربية بقطار التطبيع".