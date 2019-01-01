الرئيس يستقبل النائب الاردني يحيى السعود

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر اقامته في العاصمة الاردنية عمان اليوم الجمعة، النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الاردني برفقة النائبة انصاف الخوالدة والنائب قصي الدميسي اعضاء لجنة فلسطين.

واطلع الرئيس، النائب السعود والوفد المرافق، على آخر التطورات والمستجدات في ظل الحصار الاسرائيلي المفروض على شعبنا، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني.

وثمن الرئيس، موقف الاردن الدائم والداعم للقضية الفلسطينية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، كما شكر سيادته لجنة فلسطين في البرلمان الاردني لدعمها لقضية شعبنا.

من جانبه شكر النائب السعود والوفد المرافق له، السيد الرئيس لاستقبالهم مؤكدين وقوفهم الثابت والدائم مع شعبنا وقضيته العادلة.

حضر اللقاء: الوزير مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الاردن عطاالله خيري.