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أبو حلبية يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بالقدس

الجمعة 23 أغسطس 2019 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حلبية يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بالقدس


غزة / سما/

أكد مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية أن الاحتلال يعيش فشلاً واقعياً في القدس فكل التحية لأهلنا المرابطين.

و قال أبو حلبية في تصريح له خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة اليوم الجمعة: "نحتشد اليوم في جمعة لبيك يا أقصى لنؤكد بأنه لا مقاوم للعدو في أرضنا وقدسنا".

و دعا لتشكيل غرفة مشتركة في القدس ودعم شبابنا الذين قادوا العمليات الفدائية.

و تساءل أبو حلبية عن الموازنات التي تقدمها السلطة للقدس و سكانها قائلاً: "أين موازنات دعم القدس وأهلها ليرمموا بيوتهم المهددة بالهدم، و أين دور السلطة في الدفاع عن القدس وأهلها وملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية".

و أكد أبو حلبية بأنه الى الآن لم يجمع شيء من أموال مؤتمرات العرب المخصصة لأهل القدس.

وشارك آلاف المواطنين في جمعة "لبيك يا أقصى" التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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