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الشرطة: القبض على شخص شهر بالرئيس

الجمعة 23 أغسطس 2019 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: القبض على شخص شهر بالرئيس


رام الله / سما /

ألقت الشرطة يوم الخميس القبض على شخص قام بانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وقام بنشر شتائم والتشهير بالرئيس محمود عباس واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة وشخصيات اعتبارية وقيادات وطنية.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة انه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة حول وجود صفحات عبر "الفيس بوك" تسيء لرموز وطنية وتنشر الشتائم والصور المزورة والتهديد لعناصر الشرطة، قامت وحدة الجرائم الالكترونية بتتبع الصفحات وتمكنت من حصر الاشتباه بشخص من منطقة ضواحي القدس.

واضافت ان الشرطة استصدرت امر تفتيش من النيابة العامه وتوجهت الى منزل المشتبه به وتمكنت من القبض عليه وضبطت اجهزة مستخدمه في ادارة هذه الصفحات؛ وباخذ افادته أقر بما نسب اليه.

واكدت انه سيتم احالة المشتبه به والمضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.

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