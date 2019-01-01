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الخارجية توضح سبب وفاة تامر السلطان.. استكمال اجراءات نقل جثمانه لغزة

الجمعة 23 أغسطس 2019 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية توضح سبب وفاة تامر السلطان.. استكمال اجراءات نقل جثمانه لغزة


رام الله / سما /

استكملت سفارة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك اجراءات نقل جثمان تامر سلطان، الذي وافته المنية في مستشفى عرفان في مدينة "بيهاتش"، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، "حسب التقرير الطبي الذي سلم إلى السفارة، فإن الشهيد السلطان أدخل بتاريخ 15/8 الجاري إلى قسم الأمراض المعدية وكان يعاني من الضعف والانهاك وتغيرات في جلد ساعده اليسرى، وتوفي بتاريخ 17/8، وأبلغت إدارة المستشفى السفارة بوفاته بتاريخ 20/8".

وتابعت أن "سفير دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك رزق النمورة تواصل مع ذويه وأعلمهم بالوفاة. كما كلفت السفارة طبيبا فلسطينيا لمعاينة الجثمان والتأكد من أسباب الوفاة. وبعد الحصول على موافقة أهل الفقيد طلبت السفارة إجراء تشريح لجثمان الشهيد للوقوف على أسباب الوفاة، بحضور السفير النمورة الذي التقى بطبيب التشريح ومدير المستشفى واستلم متعلقات المتوفى".

وبينت أن "طبيب التشريح أفاد بوجود سرطان الدم "لوكيميا"، حيث أخذت عينات من جسد المتوفى للتأكد من أن سبب الوفاة كان إصابته بالسرطان".

وأوضحت الخارجية أنه "تلبية لرغبة أهله بدفن الجثمان في قطاع غزة، تواصلت السفارة مع الجهات الرسمية الفلسطينية والبوسنية لاستكمال اجراءات نقل الجثمان إلى قطاع غزة".

وقالت الوزارة، إن مراسم وداع رسمي ستقام للجثمان مساء اليوم الجمعة، بحضور السفير النمورة وأبناء الجالية العربية والفلسطينية في البوسنة والهرسك، وسيصل جثمانه صباح الغد إلى مطار القاهرة لينقل بعدها إلى غزة.

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