الهيئة الوطنية تعلن شعار الجمعة القادمة وتؤكد القدس كانت وما تزال عاصمة للشعب الفلسطيني

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطينيين للاحتشاد والمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة "جمعة الوفاء للشهداء" تزامنًا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 شهيدًا على مدى 51 يومًا من العدوان على القطاع.

جاء ذلك في بيان صحفي مع انتهاء فعاليات الجمعة الـ 71 باسم "جمعة لبيك يا أقصى".

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وعلى السير قدمًا بها كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الأوطان. وفق نص بيانها.

وشددت على رفضها تهويد القدس أو القبول بالأمر الواقع فيها أو التنازل عن أي شبر منها، مؤكدةً على أنها ستبقى عاصمة للشعب الفلسطيني.

وجددت تأييدها لمطالب اللاجئين في لبنان بتحسين فرص الحياة الكريمة لهم في مخيماتهم بلبنان، مطالبةً الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بإلغاء القرار ومراعاة ظروف اللاجئين ضيوف لبنان. داعيةً اللاجئين للاستمرار في التظاهرات السلمية رفضًا لصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية.

ودعت إلى الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية وشطب أوسلو وملحقاتها من تاريخ الشعب الفلسطيني، وغنهاء العقوبات لتعزيز صمود المواطنين ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع.