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كوخافي: نبذل جهودًا استخباراتية واسعة لتحديد مكان المنفذين

الجمعة 23 أغسطس 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي: نبذل جهودًا استخباراتية واسعة لتحديد مكان المنفذين


رام الله / سما /

 قال أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إن الجيش وقوات الأمن تقوم بجهد استخباراتي واسع لتحديد مكان منفذي الهجوم غرب رام الله، والذي أدى لمقتل مستوطنة وإصابة والدها وشقيقها.

جاء ذلك بعد تقييم ميداني أجراه كوخافي مع قيادات من الجيش في الضفة الغربية، بمكان الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة دوليف.

وأشار إلى أن قوات الجيش تقوم بمسح ميداني في المنطقة بحثًا عن المنفذين. وادعى أن الجيش سيقدّم حلًا أمنيًا عالي الجودة ويشمل المستوطنين في الضفة الغربية لمنع الهجمات المتكررة مؤخرًا.

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