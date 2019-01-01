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البطش: مقاومتنا بخير رغم الصعوبات

الجمعة 23 أغسطس 2019 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: مقاومتنا بخير رغم الصعوبات


غزة / سما /

قال خالد البطش رئيس هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، إن المقاومة الفلسطينية ومن خلفها الشعب بخير رغم كل المعيقات التي يحاول وضعها الاحتلال.

وأكد البطش في كلمته، على استمرار مسيرات العودة والتمسك بها كأحد الأساليب للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني. موجهًا التحية لأهل غزة وللمشاركين بالمسيرات، وكذلك لأهل الضفة والقدس ولمنفذي العمليات الأخيرة، وللاجئين في لبنان.

وأشار إلى أن الجماهير خرجت في جمعة "لبيك يا أقصى" لتؤكد رفضها التنازل عن القدس.

وقال "فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك للعرب وللمسلمين في أرجاء المعمورة، ولو أن الأمة تقف معنا صفًا واحدًا لما قلنا إن القوة للعدو".

وتطرق لذكرى إحياء إحراق المسجد الأقصى، قائلا "أراد الاحتلال من خلاله حرق آثار رحلة الإسراء والمعراج، وأن يحرق كل أثر له علاقة بالنصر وقهر المحتلين".

وأضاف "العدو لم يكن يجرؤ على التهام القدس لولا تهافت العرب على التطبيع .. لكن الأمة منشغلة بمعارك هامشية وترامب يسعى لتوظيف قادمة الأمة لخدمة الكيان".

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