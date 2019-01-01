  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي: عملية دوليف رسالة لنتنياهو بأن الشعب الفلسطيني حي وقادر على مواجهة المؤامرة

الجمعة 23 أغسطس 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: عملية دوليف رسالة لنتنياهو بأن الشعب الفلسطيني حي وقادر على مواجهة المؤامرة


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين د. محمد الهندي أن العملية البطولية التي وقعت صباح اليوم الجمعة قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله، والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة مستوطنين، هي بمثابة رسالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها :" أن الشعب الفلسطيني حي ويستطيع أن يواجه المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف القدس.

وقال الهندي في حديث اذاعي، أن ملف مدينة القدس خطير جداً ، ويتطلب توحيد كل الجهود الداخلية الفلسطينية لمواجهته. مضيفاً أن كل من يتواطئ أو يتخاذل عن نصرة الأقصى سيدفع الثمن.

وتابع الهندي أن ذكرى حريق المسجد الأقصى امتد للعواصم العربية وكانت له أبعاد على كافة الصعد السياسية والتاريخية. لافتاً إلى أن حريق الأقصى أسقط ورقة التوت عن معظم الأنظمة العربية التي باتت تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهندي: "نحن لا نريد من العرب مساعدة ولا دعم نقول لهم فقط ارفعوا أيديكم عنا". والشعب الفلسطيني يقوم بواجبه الدفاعي عن الأمة العربية والإسلامية ولا يريد طعنة من الخلف.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أنه كلما زادت ضغوطات الاحتلال وزاد الاستيطان والحصار زادت وتيرة المواجهة معه، وهذا هو النمط الجديد في المواجهة.

وحول التهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال الهندي:" إن هذه التهديدات نأخذها على محمل الجد ونأخذ كافة الاحتياطات لها ولكنها لن تخيفنا.

ودعا الهندي الجماهير الفلسطينية للخروج بشكل مكثف، متمنياً أن تمتد عملية المواجهة في نقاط الضفة المحتلة.

وأوضح أن مسيرات العودة هي نهج وطني ليس لكسر الحصار فقط وإنما لمواجهة صفقة القرن ويجب أن تستمر لأنها خلقت حالة وعي للقضية الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة دعم وإسناد المرابطين في القدس، فهم عنوان الأمة في التصدي للمؤامرة الصهيونية .

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: الجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

صحيفة عبرية : السلطة الفلسطينية "تحاصر" المستشفيات الإسرائيلية اقتصاديًا

الأخبار الرئيسية

اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

عملية

التقديرات الأولية لجيش الاحتلال حول العملية.. أفراد الخلية فجروا العبوة عن بعد عشرات الأمتار

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

هنية: "عملية رام الله" بطولية والقدس ستحرق من يعتدي عليها