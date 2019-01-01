بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة لبيك يا اقصى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة الخمس شرقي القطاع للمشاركة في جمعة لبيك يا اقصى.

و دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة الواحدة والسبعين بعنوان "جمعة لبيك يا أقصى" والتي تتزامن مع الذكرى الـ 50 لجريمة حرق المسجد الأقصى.

وقالت الهيئة أن كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً ستبوء بالفشل وستتحطم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية.

في سياق متصل، زعم موقع حدشوت 24 العبري، أن 5 عبوات متفجرة ألقيت نحو قوات الجيش على حدود قطاع غزة قبل قليل دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، نوّهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، إلى مجموعة من التوجيهات للمشاركين في جمعة "لبيك يا أقصى".

وأكدت الهيئة بالحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات، والابتعاد عن المناطق المكشوفة لقوات الاحتلال والقناصة، وعدم الاحتكاك في هذه المناطق تجنبا لوقوع اصابات.

وفيما يلي توجيهات الهيئة الوطنية لمسيرات العودة:

توجيهات الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بخصوص فعاليات مسيرات الجمعة الـ 71 جمعة "لبيك يا أقصى".

1-نقل المشاركين بالحافلات من الساعة الثالثة قبيل أذان العصر.

2-الحفاظ على الطابع الشعبي والسلمي للمسيرات.

3-الالتزام بالبقاء داخل المعرش المخصص للجماهير وفي محيط المنصة المركزية للمسيرة.

4-الابتعاد عن المناطق المكشوفة لقوات الاحتلال والقناصة. وعدم الاحتكاك في هذه المناطق تجنبا لوقوع اصابات.

5-متابعة الفقرات والفعاليات المخصصة ضمن البرنامج المعد من قبل الهيئة في كافة المخيمات.

6- الحرص على السلامة العامة لضمان ايصال رسالة الجمعة الـ 71 بالشكل المطلوب واظهار قوة الحشد الجماهيري الذي يدلل على التفاف.

7-الجماهير والشعب حول خيار الصمود والثوابت وحماية المسجد الأقصى ودعم المرابطين بداخله.

8-ضرورة الانتباه للأطفال والفتية الصغار الذين نريدهم سعداء وهم يقبلون على عام دراسي جديد.

9-رسالة المسيرات ستصل بأقل الخسائر الممكنة، فالدماء عزيزة وغالية علينا، والمقاومة التي تحمي مسيراتنا أيضا غالية ونحن ندخر قوتها وعدتها لوقت آت بإذن الله.

10-التعاون مع لجان النظام الميداني التي تتحرك لحمايتكم وسلامتكم وتوجيهكم.