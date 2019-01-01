مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس إسنادا للأسرى المضربين

القدس المحتلة / سما /

أدى العشرات من أهالي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة صلاة ظهر اليوم الجمعة، في خيمة الاعتصام المقامة داخل البلدة، دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وشارك في الصلاة أهالي الأسرى وشخصيات وطنية، ومواطنون، دعما للأسيرين حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 54 يوما، والأسير اسماعيل خلف المضرب منذ 29 يومًا، مؤكدين ضرورة دعم الأسرى وإيصال رسالة للعالم أن شعبنا لن يتركهم وحدهم.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال التي يمارسها بحق شعبنا، خاصة بحق الأسرى الذين يتعرضون لسياسة الإهمال لطبي المتعمد، داعين إلى ضرورة التدخل لإنقاذ حياتهم.

وبعد أداء الصلاة، انطلق المواطنون في مسيرة جابت شوارع البلدة، ردد خلالها المواطنون الشعارات الداعية لنصرة الأسرى ومساندتهم، رافعين العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام.