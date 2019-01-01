  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس إسنادا للأسرى المضربين

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس إسنادا للأسرى المضربين


القدس المحتلة / سما /

 أدى العشرات من أهالي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة صلاة ظهر اليوم الجمعة، في خيمة الاعتصام المقامة داخل البلدة، دعما وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وشارك في الصلاة أهالي الأسرى وشخصيات وطنية، ومواطنون، دعما للأسيرين حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 54 يوما، والأسير اسماعيل خلف المضرب منذ 29 يومًا، مؤكدين ضرورة دعم الأسرى وإيصال رسالة للعالم أن شعبنا لن يتركهم وحدهم.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال التي يمارسها بحق شعبنا، خاصة بحق الأسرى الذين يتعرضون لسياسة الإهمال لطبي المتعمد، داعين إلى ضرورة التدخل لإنقاذ حياتهم.

وبعد أداء الصلاة، انطلق المواطنون في مسيرة جابت شوارع البلدة، ردد خلالها المواطنون الشعارات الداعية لنصرة الأسرى ومساندتهم، رافعين العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: الجيش يستعد لمعركة صعبة وقاسية

العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر "بيت حانون"

قناة عبرية: إسرائيل تحول ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية

خبير اسرائيلي: المعركة القادمة مع غزة مسالة وقت والظروف تشابه ما قبل الرصاص المصبوب

سعودي يهاجم الأردن وملكها وينشر رؤية ابن سلمان بصحيفة إسرائيلية

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي بدأوا بتهيئة الجمهور للحرب في غزة

شاهد الفيديو : جيش الاحتلال يزعم احباط عملية فجر اليوم على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

هيئة مسيرات العودة تشدد على الطابع السلمي للتظاهرات في جمعة"لبيك يا اقصى"

فيديو وصور : مقتل مستوطنة واصابة 2 بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة

هنية: "عملية رام الله" بطولية والقدس ستحرق من يعتدي عليها

ضابط إسرائيلي كبير: لا مناص من حملة عسكرية بغزة ستستمر لفترة طويلة