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مايلي سايروس تتحدث عن خيانتها على الملأ

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايلي سايروس تتحدث عن خيانتها على الملأ


وكالات / سما /

نفت نجمة البوب الأميركية، مايلي سايروس، أنها خانت زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، لكنها اعترفت بالخيانة في علاقات عندما كانت أصغر سنا، وذلك في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر.

وكان النجمان ارتبطا لفترات متقطعة خلال 10 سنوات، لكنهما تزوجا قبل 7 أشهر فقط. بينما قدم هيمسورث أوراق الطلاق، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينهما.

وذكرت نجمة البوب في تغريداتها أنه يمكن للناس أن يصفوها بأنها "ترقص بغرابة، تدخن الماريغوانا، جاهلة طويلة اللسان" لكنها ليست "كاذبة".

ولفتت سايروس إلى أنها كانت مخلصة منذ تصالحها مع هيمسورث. وأضافت أنها تحب هيمسورث، و "ستظل كذلك".

#مايلي سايروس

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