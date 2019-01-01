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18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول للعام الحالي

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
18.8 مليون دولار أرباح باديكو القابضة للنصف الأول للعام الحالي


رام الله /سما/

حققت باديكو القابضة نمواً نوعياً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 18.8 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 65% مقارنة مع النصف الأول من العام 2018 بواقع 11.4 مليون دولار.

وقد تنوعت مصادر هذه الأرباح نتيجة التحسن في أداء عدد من الشركات التابعة لباديكو القابضة، لاسيما في القطاع السياحي والزراعي، حيث نما مجمل الدخل لباديكو السياحية بنسبة 55%، فيما نجحت هذه الشركة في تخفيض خسارتها التشغيلية بنسبة 62%، علماً أن فندق قصر جاسر، أحد استثمارات باديكو السياحية، واصل حصد جوائز عالمية، كان آخرها جائزة أفضل فندق تراثي للعام 2019 على مستوى العالم والتي قامت بإعلانها مؤسسة Hotel of the Year Awards. وفي القطاع الزراعي، حققت شركة نخيل فلسطين المزيد من النتائج الإيجابية، حيث نمت أرباحها التشغيلية بنسبة 31%. ولم يقف الأثر الإيجابي لعملية إعادة الهيكلة وتوزيع الاستثمارات عند العام 2018، بل تجاوزه ليشهد النصف الأول من العام الحالي تحقيق أرباح نقدية جراء بيع جزء من حصة باديكو القابضة في شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري، كما جَنَتْ الشركة أرباحاً نقدية مجزية من محفظتها الاستثمارية في أسهم البنك العربي.

وعبّر رئيس مجلس إدارة "باديكو القابضة" بشار المصري عن ارتياحه باستمرار النمو في أرباح باديكو القابضة وتنويع مصادر دخلها، مؤكداً على قدرة الشركة تجاوز التحديات بحكم خبرتها الاستثمارية الكبيرة في السوق الفلسطينية. وبين المصري أن الشركة ستمضي قدماً نحو مزيد من الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية في الضفة الغربية و قطاع غزة الذي تمتلك الشركة فيه استثمارات متميزة ويحظى باهتمام كبير لدى باديكو القابضة. وأكد المصري على التزام الشركة الراسخ بدورها الاستثماري في تنمية وإسناد الاقتصاد الفلسطيني وزيادة الإنتاجية والاعتماد على الذات والتركيز على خلق الآلاف من فرص العمل للأجيال الشابة.

ومن الجدير بالذكر أن العام 2019 كان قد شهد انتخاب مجلس إدارة جديد لباديكو القابضة ضم خبرات وطاقات وقدرات متنوعة لأعضاء مؤسسين وجدد من خلفيات متنوعة؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز تقدم مسيرة الشركة في السنوات القادمة.

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