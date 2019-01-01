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نوكيا تحضر لمفاجأة.. هاتف يدعم "الجيل الخامس" بسعر اقتصادي

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوكيا تحضر لمفاجأة.. هاتف يدعم "الجيل الخامس" بسعر اقتصادي


وكالات / سما /

كشف موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية، عزم شركة "إتش إم دي العالمية"، التي تعمل على تطوير وتسويق هواتف بعلامة "نوكيا"، إطلاق هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، بسعر اقتصادي منافس.

وسيمثل الهاتف الجديد منافسا قويا لهواتف شركات مثل تلك التي طرحتها "سامسونغ" كغالاكسي إس 10 ونوت 10 بلس، التي يصل ثمنها إلى 1300 دولار.

وبحسب الموقع فإن هاتف "نوكيا" القادم سيأتي بسعر أقل من 800 دولار، ويحتمل أن يدعم الجيل الجديد من معالجات "سنابدراغون"، كما أنه سيدمج "مودم" بدل أن يكون شريحة إضافية.

وتسعى "نوكيا" للعودة للمنافسة في عالم الهواتف الذكية، عبر توفير هواتف بأسعار منخفضة، خاصة بعد هيمنة الهواتف الآسيوية والأميركية على السوق.

#نوكيا #الجيل الخامس

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