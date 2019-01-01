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لعاب الكلب قد يسبب بتر الأطراف الأربعة

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لعاب الكلب قد يسبب بتر الأطراف الأربعة


وكالات / سما /

اضطر الأطباء إلى إجراء عدة جراحات لسيدة أمريكية أسفرت عن بتر جزئي لأطرافها الأربعة، وذلك بعد أن أصيبت بعدوى نقلها لعاب كلب.

واضطرت ماري تراينر، من ولاية أوهايو الأمريكية، إلى إجراء العديد من الجراحات بتر الأعضاء بعد إصابتها ببكتريا نقلها لعاب كلب قام بلعقها.

وتم بتر كلتا ذراعي وساقي تراينر وربما لاتزال بحاجة إلى مزيد من العمليات الجراحية. وبدأت تراينر، بالشعور بالمرض في بداية شهر مايو/أيار بعد عودتها من رحلة، حيث اعتقدت في البداية أنه كان من الممكن أن تكون أصيبت بالأنفلونزا، ولكن عندما اشتدت الأعراض بسرعة خلال 12 ساعة، تم نقلها إلى غرفة الطوارئ.

قال الأطباء إنها كانت تعاني من فشل في الكبد والكلى، لكنهم لم يكونوا متأكدين من سبب ذلك ، مما دفع زوجها إلى نقلها إلى مستشفى آخر للحصول على مستوى أعلى من الرعاية، هناك علمت عائلتها أنها تحتاج إلى إجراء عملية بتر، رغم أنهم ما زالوا لا يعرفون ما المشكلة على وجه التحديد.

وقال رئيس الوزراء: "لم نكن نعرف ما إذا كانت ستعيش أو تموت لأننا لم نكن نعرف السبب وراء ذلك". وأضاف: "لم نكن نعرف ما هو لكن البكتيريا التي تسببت في ذلك تسببت في وفاة أطرافها".

تبين أن العدوى ناتجة عن بكتيريا سخامية أصابت الدم، وهي بكتيريا من أفواه الكلاب والقطط، وفي حالات نادرة مثل تراينر تنتقل إلى البشر عن طريق اللسعات أو الخدوش أو الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة بالبكتيريا.

#الكلب #لعاب

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