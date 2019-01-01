أخطاء يجب تجنبها أثناء السباحة

وكالات / سما /

تعتبر السباحة نشاطاً بدنياً رائعاً لفقدان الوزن وتشكيل العضلات وبناء القوة والحفاظ على صحة القلب. كما أنها تساعد على الحفاظ على توازن العقل والجسم.

ولكن للاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية للسباحة، لا بد من ممارستها بشكل صحيح. ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا 5أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء ممارسة السباحة، بحسب ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- استخدام وضعية خاطئة

قد لا تكون وضعيات السباحة التي تعلمتها في طفولتك صحيحة، فاستخدام وضعية خاطئة يمكن أن يقلل من سرعتك أثناء السباحة، وبالتالي عدم الحصول على الفائدة المرجوة منها.

2- النظر إلى الأمام

قد يبدو النظر إلى الأمام أثناء ممارستك السباحة أمراً منطقياً، ولكنه أمر خاطئ، إذ يجب النظر إلى الأسفل وغمر الرأس في الماء لتحريكه بشكل أسرع أثناء السباحة.

3- ضم أصابع اليدين

أثناء التجديف داخل الماء، حاول عدم ضم أصابع يديك، إذ تشير الدراسات إلى أن الاحتفاظ بمسافة بسيطة بين الأصابع يمكن أن يزيد من قوة الدفع عبر الماء، الأمر الذي يزيد من سرعة الجسم أثناء السباحة.

4- حبس الأنفاس

من الجيد أن تأخذ نفساً كل عدة ثوانٍ أثناء السباحة، لأن حبس الأنفاس يؤدي إلى تباطؤ الحركة ويضر بالصحة.

5- الإفراط في تحريك الساقين

هذا خطأ شائع يرتكبه الكثير من الأشخاص أثناء السباحة، إذ يعتقد الكثيرون بأن الإفراط في تحريك الساقين يساعد في زيادة سرعتهم، ولكن على العكس فإن الإفراط في تحريك القدمين يؤدي إلى الشعور بالتعب بسرعة وإبطاء الحركة، ويحول دون التحرك بسلاسة في المياه.