28 لاعبا في قائمة الوطني استعدادا لأوزبكستان

رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قائمة اللاعبين المستدعيين لخوض المعسكر التدريبي الداخلي، استعدادا لمباراة "الوطني" أمام نظيره الأوزبكي الشهر المقبل.

وضمّت القائمة 28 لاعبا من بينهم 6 محترفين, تمهيدا لاختيار 23 لاعبا لقائمة موقعة أوزبكستان على ملعب الشهيد "فيصل الحسيني" بالرام شمال القدس المحتلة في الخامس من سبتمبر المقبل.

وفيما يلي قائمة المنتخب:

1- رامي حمادة.

2- توفيق أبو حماد.

3- نعيم أبو عكر.

4- مصعب البطاط.

5- موسى فيراوي.

6- وليد قنبر.

7- عبد الله جابر.

8- احمد قطميش.

9- عبد اللطيف البهداري.

10- محمد أبو ميالة.

11- موسى سليم.

12- أحمد زريقي.

13- هيثم خير الله.

14- محمد درويش.

15- سامح مراعبة.

16- أحمد أبو خديجة.

17- محمد يامين.

18- إسلام البطران.

19- محمد باسم.

20- شادي شعبان.

21- محمود أبو وردة.

22- خالد سالم.

23- محمود وادي.

24- صالح شحادة.

25- ياسر حمد.

26- عدي الدباغ.

27- تامر صيام.

28- نظمي البدوي.