28 لاعبا في قائمة الوطني استعدادا لأوزبكستان

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن قائمة اللاعبين المستدعيين لخوض المعسكر التدريبي الداخلي، استعدادا لمباراة "الوطني" أمام نظيره الأوزبكي الشهر المقبل.
وضمّت القائمة 28 لاعبا من بينهم 6 محترفين, تمهيدا لاختيار 23 لاعبا لقائمة موقعة أوزبكستان على ملعب الشهيد "فيصل الحسيني" بالرام شمال القدس المحتلة في الخامس من سبتمبر المقبل.
وفيما يلي قائمة المنتخب:
1- رامي حمادة.
2- توفيق أبو حماد.
3- نعيم أبو عكر.
4- مصعب البطاط.
5- موسى فيراوي.
6- وليد قنبر.
7- عبد الله جابر.
8- احمد قطميش.
9- عبد اللطيف البهداري.
10- محمد أبو ميالة.
11- موسى سليم.
12- أحمد زريقي.
13- هيثم خير الله.
14- محمد درويش.
15- سامح مراعبة.
16- أحمد أبو خديجة.
17- محمد يامين.
18- إسلام البطران.
19- محمد باسم.
20- شادي شعبان.
21- محمود أبو وردة.
22- خالد سالم.
23- محمود وادي.
24- صالح شحادة.
25- ياسر حمد.
26- عدي الدباغ.
27- تامر صيام.
28- نظمي البدوي.