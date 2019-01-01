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أوباميانج يُراهن على قدرة آرسنال على مناطحة ليفربول

الجمعة 23 أغسطس 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج يُراهن على قدرة آرسنال على مناطحة ليفربول


وكالات / سما /

أكد المهاجم الجابوني إيميريك أوباميانج بأن آرسنال قادر على أن يلعب بندية كبيرة أمام ليفربول في مباراة الغد السبت المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه الجانرز ليفربول الذي يملك الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وهم من سجلوا 69 هدف في العام الماضي في جميع المسابقات.

ويقول أوباميانج الذي وصل إلى آرسنال العام الماضي: “كما رأينا في العام الماضي فإن ليفربول يلعب بثلاثي في الأمام ويقدم أشياء جيدة حقاً، فلماذا لا نفعل المثال؟ أعتقد أننا قادرين على فعلها”.

أضاف: “أعتقد أن بيننا وبينهم عدة تشابهات، فأنا ونيكولاس بيبي لاعبين نتمتع بالسرعة مثل ساديو ماني ومحمد صلاح أما لاكازيت فهوا للاعب القادر على حماية الكرة واللعب جيداً بقميه مثل فيرمينو فلذلك نعم، نحن قريبين منهم للغاية”.

وكلف بيبي خزينة آرسنال ما يقرب من 72 مليون جنيه استرليني بعد أن سجل مع ليل الفرنسي 22 هدف وصنع لهم 11 تمريرة حاسمة ويعتقد أوباميانج أن بيبي قادر على تحقيق إضافة كبيرة في التشكيل الأساسي.

قال النجم السابق لبوروسيا دروتموند عن اللاعب الإيفواري: “قبل كل شىء فهو يتحدث الفرنسية لذا سيكون من السهل التواصل بيننا والتأقلم داخل الفريق..لقد بدأ التدريبات معنا منذ عدة أسابيع ولكن من الجيد أنه معنا وقد بدأ مسيرته بصورة جيدة، سوف يضيف لنا المزيد من السرعة والقدرة على الحسم”.

#أوباميانج #ليفربول

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