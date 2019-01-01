الهباش يشارك في افتتاح أكبر مسجد في قارة اوروبا

رام الله /سما/

شارك الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين بإسم الرئيس محمود عباس " أبو مازن " على رأس وفد رسمي فلسطيني في إفتتاح أكبر مسجد في قارة أوروبا " مسجد محمد رسول الله" ومركز تحفيظ القرآن الكريم في العاصمة الشيشانية غروزني اليوم الجمعة بدعوة من رئاسة الجمهورية الشيشانية وحضور مفتي الجمهورية الشيشانية الشيخ صلاح الدين مجييف وممثل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وأمين عام رابطة العالم الإسلامي بالإضافة الى أكثر من 300 شخصية إسلامية من مختلف قارات العالم.

وقدم الهباش خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح التهنئة باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لرئيس وشعب الشيشان بافتتاح المسجد الذي يعتبر تحفة معمارية وإسلامية رائعة.

وقال قاضي القضاة في كلمته ان القدس والقبلة الأولى في المسجد الأقصى المبارك تئن من ظلم الاحتلال وتتطلع الى المسلمين لكي يأتوا اليها مطهرين لها من رجس الاحتلال ومهللين ومكبرين لتحقيق العدل والسلام بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة.

وأكد الهباش نيابة عن الرئيس عباس أنه قد آن الأوان لكي تتحرر القدس وتقوم دولة فلسطين وترتفع رايات العدل والحق فوق مآذن القدس والمسجد الاقصى، مضيفًا أنه ينبغي على المسلمين كلما افتتحوا مسجدًا أن يتذكروا أن المسجد الأقصى أسير في قيود الاحتلال، وأن يتذكروا كلما أدوا صلاة في مسجد أن الشعب الفلسطيني يُمنع من حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وأن الواجب يفرض على المسلمين جميعًا أن يعملوا من أجل تغيير هذا الواقع الاستعماري الظالم في القدس الشريف.